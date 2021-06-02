02.06.2021

2021-06-02 15:45:05

Во владимирской новостройке случился канализационный шторм

В одной из квартир в новостройке в микрорайоне Веризино разразился настоящий "канализационный шторм". Жильцы в буквальном смысле оказались по колено в нечистотах. Последствия аварии оценил наш корреспондент Дмитрий Горкин.



- То, что в доме произошла коммунальная авария, становится ясно уже при подъеме на этаж. Сильный запах канализации буквально сбивает с ног. Если приглядеться, то по низу стен можно увидеть недавние следы протечки и примерно представить себе размер трагедии. Но даже самые смелые предположения меркнут на фоне картины, которая открывается при попадании внутрь.



Стены, пол, мебель, одежда, техника - всё теперь покрыто тем, что обычно смывают в унитаз. Татьяна Малинина, хозяйка квартиры, с ужасом вспоминает минувшие выходные. Вместе с детьми возвращались от бабушки и уже в коридоре почуяли неладное.



Татьяна Малинина, потерпевшая:



- Открываем дверь, а тут всё через пороги, когда увидели - просто ужаснулись, это просто шок, истерика, потому что жалко все вещи. Понимаешь, что тут просто неимоверная вонь. И что делать, куда бежать, обращаться? Вот у нас фонтаном всё отсюда лилось - это видно по самому унитазу, я такого в жизни никогда не видела.



Разлившееся море нечистот не пощадило ни одной комнаты - в квартире недавно сделали ремонт. И если интерьер и некоторую технику ещё можно восстановить, то с документами всё сложнее.



Татьяна Малинина, потерпевшая:



- Пострадали очень сильно документы, пострадало абсолютно всё - это дипломы, паспорта, медицинские карты детей. Также документы на квартиру, свидетельства о рождении, на машину документы, ПТС. У меня здесь несколько слоёв, я пытаюсь их как-то высушить, чтобы потом дубликаты хотя бы сделать.



В чём причина зловонного потопа и кто теперь будет возмещать убытки? С таким вопросом Татьяна обратилась в свою управляющую компанию. Оказалось, что предполагаемый виновник живёт неподалёку.



Михаил Пронин, директор управляющей компании:



- Канализационные стояки - это зона ответственности управляющей компании. Но тут очень важный момент - причина. Мы содержим в надлежащем состоянии стояки, они чистые, без повреждений, дом достаточно новый, ему меньше 4-х лет. А причина засора - кто-то из недобросовестных жителей спустил наполнитель для кошачьего туалета. Мы, конечно, уже устранили причину засора, поможем и потерпевшей стороне восстановить и ремонтом, и компенсировать какие-то её потери. Но мы как управляющая компания в этом косвенно виноваты. Будем разыскивать, у кого кошки, будем привлекать в судебном порядке.



Это уже не первая такая история с душком, пояснили в управляющей компании. Жители довольно часто смывают в унитаз не предназначенные для этого вещи - средства гигиены, строительный мусор, а однажды кто-то даже умудрился протолкнуть целый ковёр. Конечно, никто не застрахован от глупости или лени своих соседей. Но в данном случае помог бы так называемый "обратный клапан", который препятствует превращению унитаза в гейзер. Что же касается потерпевшей стороны, сейчас совместно с управляющей компанией они подсчитывают убытки - получается около миллиона.



Дмитрий Горкин, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".



