Решение принято губернатором.

Начиная с июня мэрия Владимира возобновляет приём граждан по личным вопросам.«Решение о возобновлении личных приемов должностными лицами администрации области, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления принято губернатором региона», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.Решать проблемы горожан, как и прежде, будут мэр Владимира Андрей Шохин и его заместители. Приём будет вестись в соответствии с графиком в здании администрации на Горького-40, кабинет №222.Предварительная запись ведётся по номерам телефонов: (4922) 35 33 33, 35 41 26, а также в кабинетах №№220, 221.Записаться можно в любой день, кроме выходного, с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00.Встречи с жителями будут вестись с соблюдением требований Роспотребнадзора.