В Совфеде и Министерстве экономического развития РФ одобрили выделение федеральных средств на строительство детской “инфекционки” в ОДКБ. Об этом сообщил на своей странице в соцсети

В Совфеде и Министерстве экономического развития РФ одобрили выделение федеральных средств на строительство детской “инфекционки” в ОДКБ. Об этом сообщил на своей странице в соцсети губернатор Сипягин. Он рассказал, что пока решение о выделении денег предварительное. Его должны подтвердить в Правительственной комиссии. Как заверил глава региона, если все пройдет успешно, то начать строительство детского инфекционного