В регионе пожарная опасность понизилась, так что с 1 июня власти области отменили особый противопожарный режим. Это значит, что жечь мусор и жарить шашлыки в оборудованных местах можно. Между

В регионе пожарная опасность понизилась, так что с 1 июня власти области отменили особый противопожарный режим. Это значит, что жечь мусор и жарить шашлыки в оборудованных местах можно. Между тем, с 12 апреля в регионе установлен пожароопасный сезон. Так что разводить костры где попало все-таки нельзя. Кроме того, под запретов сельскохозяйственные палы сухой травы. В