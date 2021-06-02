Владимир Николаевич порядка 30 лет возглавлял местную школу, семь лет руководил образованием в городе оружейников.

В первый день лета на 74-ом году жизни скончался Заслуженный учитель России, бывший начальник управления образования администрации города Коврова, экс-директор гимназии № 1 Владимир Сперанский.Владимир Николаевич порядка 30 лет возглавлял местную школу, семь лет руководил образованием в городе оружейников.В 1996 году ковровчанину присвоили почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». В 2010 году его имя занесли в Книгу Почёта системы образования Коврова.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования коллегам, близким и родным Владимира Сперанского. Вечная ему память.