В Киржаче открыли 2 уникальных культурно-гастрономических объекта.

В Киржаче открыли 2 уникальных культурно-гастрономических объектаСтремительные воды реки времени неумолимо размывают в народной памяти образ провинциального уездного города конца ХIХ– начала ХХ вв.Хранители культурного кодаБрусчатку былых проезжих трактов сковал асфальт автотрасс, уютные приземистые срубы, украшенные резными наличниками, вытеснили типовые бетонные многоэтажки, а вместо мерного цокота копыт извозчицкой лошадки на улицах слышен монотонный шум проезжающих машин. В эпоху победившей глобализации изменился традиционный для русской глубинки уклад жизни, забываются привычки и обычаи наших прадедов. Уже трудно сложить из оставшихся осколков прошлого цельный образ жизни предков...Трудно, но всё ещё возможно. Подтверждением этому служит город Киржач, который, в плане туристической привлекательности, в скором времени может стать серьёзным конкурентом «Жемчужине Золотого кольца» Суздалю. Богатые музейные экспозиции, уникальные архитектурные объекты и арт-пространства покоряют сердца туристов, приезжающих в уютный городок на западе нашей области. Недавно в Киржаче появился очередной «портал в прошлое», преступив порог которого, посетители попадают на добрых полтора столетия назад. На праздновании Международного дня защиты детей в Киржаче открыли первое в городе семейное кафе-музей «Овин» и магазин-музей сельского и городского быта XIX века «Киржачская трапеза».- Мы хотели создать семейное место, где будто приостановилась давняя жизнь с традициями и обычаями, где могут встречаться родные за чашкой чая, - рассказывает директор магазина-музея «Киржачская трапеза» и кафе-музея «Овин» Ирина Гайдай. - Это не бизнес-проект, а семейное дело, в которое мы вложили много сил и души.Новая жизньГеографическое расположение новых культурно-гастрономических объектов (улица Большая Московская, д. 19) отнюдь не случайно. В этом доме более века жила семья Сергея Михайловича Обелова. История рода крестьян и купцов Обеловых уходит своими корнями в глубину веков. Недавно местные краеведы нашли письменные упоминания о представителях славной киржачской фамилии, которые датировали концом XVII века.Удивительно, но ещё в начале этого года родовой дом Обеловых был в плачевном состоянии. Однако в марте одноэтажный сруб выкупили и в буквальном смысле подарили ему новую жизнь. Благоустроитель, краевед, Почётный гражданин Киржача и Киржачского района Евгений Фёдоров решил создать в старинном доме магазин-музей и воспроизвести в нём аутентичный интерьер сельского быта. Кроме того, до недавнего времени в Киржаче не было ни одного семейного кафе, что необходимо было исправить...Благодаря слаженной работе команды единомышленников задумку удалось воплотить буквально за 3 месяца.Администрация города охотно согласовала восстановительные работы, благоустройство прилегающей к дому территории и подсветку фасадов. Здание реконструировали одновременно 3 бригады строителей. Настоящий трудовой подвиг совершила бригада Сергея Мезенцева из республики Крым, а также мастера - братья Шершиловы и их команда, которые построили десяток деревянных мостов в городе, в том числе и самый длинный пешеходный мост России – Типографский. Именно благодаря их усилиям объект удалось завершить к первому дню лета. Наиболее деликатную работу - реставрацию исторической части дома и наличников выполнили бригады известных в округе потомственных плотников-аргунов Михаила Гашина и Николая Тюленева.- Ремонт делали настоящие фанаты своего дела. Нам повезло, что наши партнёры относятся к истории так же трепетно, как и мы. Сейчас мы положили начало. Со временем пространство кафе и магазина будем наполнять музейными экспонатами – оригинальнымипредметами давно минувшей эпохи, - рассказывает Ирина Гайдай.Но уже сейчас первые посетители, которые преступают порог магазина, чувствуют себя путешественниками во времени. Их взор неизбежно останавливается на изготовленных вручную резных предметах интерьера, которые умельцы изготовили по лекалам «дореволюционной» мебели. Товары, которыми щедро заставили полки, способны подарить незабываемые мгновения блаженства даже самому искушённому гурману.- Основной ассортимент нашего магазина и кафе состоит из продукции нашего собственного производства. У нас большая линейка замороженных полуфабрикатов, изготовленных по домашним рецептам. Мы предлагаем своим посетителям только здоровую пищу, без красителей и всевозможных стабилизаторов.Соль, вода, молоко, отборная мука, первосортное мясо, перец, лук – вот основные ингредиенты. Их нам поставляют местные фермеры. Пластиковую посуду, которая вредит окружающей среде, мы принципиально не используем – еду подаём только в тарелках-чашках из экологически безопасных материалов, - говорит директор культурно-гастрономических объектов.Кстати, радовать жителей и гостей города команда «гастромузея» планирует не только отменной едой и уникальными экспонатами, но и всевозможными мастер-классами. Первый уже провели – в день открытия. Десятки ребятишек, под чутким руководством профессиональных поваров, научились лепить настоящие русские пельмени. Кроме того, присутствовавших на торжественной церемонии открытия развлекали танцевальные коллективы, вокалисты и аниматоры. Всем желающим бесплатно выдавали порции мороженного и сладкой ваты, угощали пельменями с разными начинками, ароматной выпечкой, домашними лимонадом и морсом.- Наша Русь крепка традициями и в первую очередь – семейными, - говорит участвовавший в церемонии открытия глава города Киржач Валентин Тюленев. - Это кафе, надеюсь, станет точкой на карте нашего города, где можно будет отдохнуть всей семье, познакомиться с бытом наших предков. В будущем оно станет не только одним из обязательных пунктов туристических маршрутов гостей Киржача, но и любимым место проведения досуга горожан.Он рассказал, что род Обеловых веками живёт на Киржачской земле. На примере этого рода можно познакомимся с традициями, которые идут из глубины веков.- Очень приятно, что именно в первый день лета, в День защиты детей Киржачская типография сделала очередной подарок городу – открыла уникальные кафе и магазин. Всё, что создаёт типография, всегда пользуется народной любовью. Взрослые и дети будут бывать в новом заведении с удовольствием, - говорит глава администрации города Киржач Надежда Скороспелова.Но, пожалуй, самые сильные эмоции в день открытия испытала представительница знаменитого семейства Надежда Сергеевна Обелова:- Открытие этого кафе для меня – большая радость. Молодёжи будет где провести время. Это не просто кафе и магазин – это реликвия. Это наш фамильный дом, здесь жили мои родители, мои бабушка и дедушка. Дому дали вторую жизнь, я очень рада.