02.06.2021

2021-06-02 13:50:04

Всероссийский 24-часовой телевизионный онлайн-марафон Широка страна моя родная..., приуроченный к празднованию дня России

12 июня в 00.00 (мск) на мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU" стартует беспрецедентный телевизионный проект, организованный ВГТРК - 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная…»







Главная цель телемарафона «Широка страна моя родная…» - помочь российскому зрителю по-новому увидеть свою страну, открыть ранее неизвестные памятники природы и культуры. На бескрайних просторах Евразийского континента тысячелетиями созидалась история, наполненная славой и свершениями сотен поколений, выросших на примерах мужества предков, их веры и любви к Отечеству.







12 июня, в День России, масштабный телемарафон, аналогов которому ещё не было в истории региональных ГТРК, объединит в информационном пространстве исторические, географические, духовные, культурные ценности разных территорий, их туристические «жемчужины».







Журналисты, операторы, телеведущие, режиссеры помогут жителям разных регионов увидеть и почувствовать общероссийский, «генетический» код: веру, единство, сохранение традиций. В ходе подготовки марафона силами всех филиалов ВГТРК создается уникальный совместный телевизионный контент, который впоследствии станет материалом для съёмок фильмов, очерков, репортажей о России и её многонациональном населении.



24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Ключевыми точками на карте большого телевизионного путешествия станут: Калининград, Тула, Краснодар, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск и Владивосток.



Объединяющим центром Всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная…» будет ГТРК «Самара». Из главной студии телерадиокомпании ведущие вместе с многомиллионной аудиторией зрителей ВГТРК пройдут дорогами русских первопроходцев - с запада на восток по всем часовым поясам, передавая «штурвал корабля» коллегам из регионов.







У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полёта человека в космос, и 18-ти часовой марафон в честь Великой Победы.







Старт телемарафона длиною в сутки - 12 июня ровно в полночь по Московскому времени. В День России отправимся вместе в уникальное телевизионное путешествие, участником которого может стать каждый житель нашей великой страны.







Прямую трансляцию можно будет смотреть:



- на российской мультимедийной онлайн-платформе "".



В мобильных версиях, это официальные приложения для Android и iOS



- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК



- на .