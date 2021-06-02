Обжаловать приговор Фемиды у душегуба не получилось.

Житель Меленок, свою 33-летнюю бывшую жену, попытался обжаловать приговор суда, который назначил ему 10 лет «строгача».Напомним, что мужчина, встретив в подъезде свою возлюбленную, нанёс пострадавшей не менее 16 ножевых ранений. Она скончалась на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.Убийца скрылся с места преступления. Позднее его задержали в заброшенном доме в одной из деревень Меленковского района.Подсудимый отказался признать свою вину. Он ссылался на состояние аффекта, в котором находился душегуб пока наносил удары. Суд не проникся доверием к доводам убийцы. Коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор, вынесенный первой инстанцией, законным и обоснованным. Решение осталось без изменений. Апелляционные жалобы осуждённого и его адвоката - отклонены.Кроме 10-летней отсидки, меленковцу предстоит выплатить родственникам погибшей 1,5 млн рублей.