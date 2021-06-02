По меткому выражению Михаила Булгакова, который вложил свою мудрость в уста Воланда, москвичей испортил квартирный вопрос. Как показывает практика, страдают от него не только жители ..

По меткому выражению Михаила Булгакова, который вложил свою мудрость в уста Воланда, москвичей испортил квартирный вопрос. Как показывает практика, страдают от него не только жители столицы.Так, двое уже немолодых брата, жителей города Киселевск, решили обсудить, как им поделить недвижимость родителей. Драться из-за завещания было пока рано – и мать и отец на момент разговора были еще живы. Тем не менее, обсуждение оказалось настолько острым, что один из них кувалдой забил до смерти своего оппонента, а тело несчастного сбросил в яму.Расследование в отношении 63-летнего жителя Кузбасса завершено, передает сайт . Мужчина частично признал свою вину, однако настаивает, что убивать родственника не планировал. Теперь дело предстоит рассмотреть суду.