Еще на старте пандемии, в феврале 2020 года, научный комитет WSAVA – Международной ветеринарной ассоциации мелких домашних животных – озаботился вопросом передачи COVID-19 от домашних животных к людям и обратно. Научное сообщество считает такой путь распространения инфекции одним из основных.

Еще на старте пандемии, в феврале 2020 года, научный комитетWSAVA– Международной ветеринарной ассоциации мелких домашних животных – озаботился вопросом передачиCOVID-19 от домашних животных к людям и обратно. Научное сообщество считает такой путь распространения инфекции одним из основных. Помимо этого, ученые говорят о повышенных рисках такой межвидовой передачи, которые способны ускорить мутацию патогена и привести к появлению новых, более опасных штаммов.И действительно, уже в первые недели пандемии департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга (AFCD) установил два случая заражения собак после близкого контакта с инфицированными пациентами; одна из них (померанский шпиц, принадлежащий 60-летней хозяйке) скончалась после двухнедельного карантина.В этой связи наработки ученых в создании анти-ковидных вакцин для людей были быстро адаптированы и под домашних животных. Так, сейчас для вакцинации домашних питомцев используют препарат Карнивак-Ков, разработанный Россельхознадзором. Он изготовлен из инактивированного, подобно препарату КовиВак штамма SARS-CoV-2 с добавлением в качестве сорбента гидроокиси алюминия. Препарат прошел регистрацию 31 марта 2021 года. В Россельхознадзоре сообщают, что вакцина для домашних животных уже поступила в частные и государственные клиники Москвы и ряда регионов России.Активисты Фонда Гражданский контроль, который реализует проект Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве, выступили в поддержку новации. При этом с рядом оговорок:– Конечно, не стоит сейчас говорить о тотальной вакцинации всех домашних животных в стране, – отмечает руководитель Фонда Гражданский контроль Марат Исмагилов. – Пока показатели вакцинации населения в России не достигли целевого уровня как минимум в 60%, растрачивать усилия просто не имеет смысла. Тем не менее, сами хозяева животных могут принять решение защитить питомца вакциной – особенно в тех случаях, когда животное находится на свободном выгуле, а люди, которые с ним контактируют, относятся к социальным профессиям и много контактируют с окружающими (педагоги, врачи, кассиры магазинов и т. д.). Если же животное содержится дома, а домочадцы уже привились сами, то лишний стресс для собаки или кошки вряд ли нужен.Также Марат Исмагилов отметил, что сделать прививку имеет смысл в случаях с животными, которые содержатся в зоопарках: доказано, что кроме собак заражению новой коронавирусной инфекцией подвержены кошки (в т.ч. большие – львы, тигры и пумы), гориллы, куницеобразные. Кроме того, специалисты не рекомендуют прививать беременных животных и самок в первый месяц после родов. Ослабленное после болезни животное также лучше уберечь от стресса.– Считаю, что решение о вакцинации животного необходимо принимать исходя из логики минимального распространения инфекции. Не во всех случаях это нужно. Тем более, что бесплатная вакцинация за счет государства проводится только для людей, тогда как Карнивак-Ков является платным препаратом. Две дозы вакцины по решению Россельхознадзора имеют отпускную цену в 500 рублей, плюс торговая наценка со стороны клиник порядка 30%. Для многих владельцев животных эти лишние траты просто не нужны.Фонд Гражданский контроль при финансовой поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы по результатам победы в конкурсе Грантов Мэра Москвы реализует на территории Москвы проект Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве в рамках которого был создан и успешно работает интернет-ресурс ecotinao.ru. Ресурс позволяет ознакомиться с новостями из жизни приютов ТиНАО и, в целом, сферы обращения с безнадзорными животными на территории Новой Москвы. Кроме того, на ресурсе можно получить информацию о местах защиты животных ТиНАО, уточнить способы оказания им поддержки, найти себе домашнего питомца из приютов Новой Москвы, а также вступить в сообщество активистов.