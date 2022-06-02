Популярная российская певица Екатерина Николаева прокомментировала скандальное поведение Наргиз Закировой.

Популярная российская певица Екатерина Николаева прокомментировала скандальное поведение Наргиз Закировой.На прошлой неделе в СМИ разразился настоящий скандал из-за запрета на въезд Наргиз Закировой в Россию. Артистку задержали в Домодедово, когда она возвращалась из Ташкента. звезду развернули на таможне и заявили, что на протяжении 50 лет въезд в страну ей заказан.Наргиз не раз критиковала Россию, а после разрыва с продюсером Максимом Фадеевым переметнулась к Виктору Дробышу и вовсе начала лить нелицеприятные заявления в адрес нашей страны. Не удивительно, что ее ждал такой итог. Россияне уверяют: поделом ей. Пусть теперь Наргиз сама ищет себе заработок в родном Узбекистане.Впрочем, коллеги артистки видят, что она уже на грани, и ведет себя не совсем адекватно. Российская певица Екатерина Николаева в беседе с "Дни.ру" сжалилась над несчастной коллегой, которая больше не сможет заработать в России ни копейки."Наргиз идет по лестнице вниз, у нее сейчас нелегкий период в жизни, депрессия, и она заблудилась! Она не поддержала наших героев, которые сейчас защищают страну! Это предательская позиция, мое мнение. Я думаю, ей нужна помощь психолога! С этим человеком нужно работать, чтобы вывести из состояния "на грани"! После всех ее выходок и "концертов", – заявила певица Екатерина Николаева.