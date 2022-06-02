В мае ФСБ задержала во Владимире 43-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке продажи контрафактного алкоголя и сигарет, общей стоимостью около 2 млн рублей. По информации УФСБ

В мае ФСБ задержала во Владимире 43-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке продажи контрафактного алкоголя и сигарет, общей стоимостью около 2 млн рублей. По информации УФСБ России по Владимирской области, задержанный мужчина приобрел с целью обогащения немаркированную (но обязательную к маркировке) алкогольную и табачную продукцию на 1,9 млн рублей. «Паленый» алкоголь и сигареты он планировал