Транспортно-пересадочный узел, включающий в себя Ж/Д и автовокзал, начнут создавать во Владимире в 2023 году. Сдача проекта запланирована на 2024 год, сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Транспортно-пересадочный узел, включающий в себя Ж/Д и автовокзал, начнут создавать во Владимире в 2023 году. Сдача проекта запланирована на 2024 год, сообщил врио губернатора Александр Авдеев. После поездки на Вокзальную площадь и обсуждения модернизации здания вокзала мэр Владимира Андрей Шохин добавил, что внешний белокаменный вид главного здания не будет изменен, тогда как внутри РЖД проведет