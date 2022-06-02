Имя нового гендиректора главного музея области может быть объявлено после 1 июля. Министерство культуры России объявило старт конкурса концепций развития Владимиро-Суздальского

Имя нового гендиректора главного музея области может быть объявлено после 1 июля. Министерство культуры России объявило старт конкурса концепций развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства. Заявки на участие принимаются до 22 июня. К кандидатам, предлагающим концепции, есть ряд требований. Среди них: знание основ музееведения, высшее образование в экономической, юридической, исторической или