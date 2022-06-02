Министерство иностранных дел России опубликовало доклад, в котором приводятся доказательства шокирующей своей дикостью тотальной дискриминации россиян в странах Запада. Об этом сообщает ..

Министерство иностранных дел России опубликовало доклад, в котором приводятся доказательства "шокирующей своей дикостью тотальной дискриминации россиян" в странах Запада. Об этом сообщает .По данным МИД, граждане России или люди с российскими корнями сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку. По данным, людям отказывают в оказании медицинской помощи, на бизнес накладываются ограничительные меры, а публичных персон заставляют каяться за действия России.Помимо этого, в докладе говорится о том, что наличие даже минимальных связей с РФ сегодня может стать причиной для физического насилия в США. В качестве примера МИД привел историю американского блогера из Бруклина (Нью-Йорк), на которого напал сосед-украинец, сообщает .