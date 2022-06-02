Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует рабочую поездку во Владимирскую область. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме 2 июня сообщили в Telegram-канале «Бабушка надвое сказала». В

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует рабочую поездку во Владимирскую область. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме 2 июня сообщили в Telegram-канале «Бабушка надвое сказала». В администрации Владимирской области по запросу «Шестого канала» сообщили, что как только мероприятие будет включено в график, о нем обязательно сообщат: «Как только у нас будет официальное письмо