Москвичка чуть не лишилась пальцев во время прохождения квеста Город грехов. Девушке раздробили топором четыре пальца, после чего ей понадобилась операция и сложное восстановление. По ..

Москвичка чуть не лишилась пальцев во время прохождения квеста "Город грехов". Девушке раздробили топором четыре пальца, после чего ей понадобилась операция и сложное восстановление.По словам пострадавшей, организаторы не провели инструктаж по технике безопасности. В итоге один из актеров во время игры ударил ее по рукам топором. Она не сразу поняла, что что-то не так. После случившегося организаторы обещали оплатить лечение, но пропали.Как сообщает , москвичке, возможно, придется сменить профессию. Девушка учится на биотехнолога, а для этой профессии нужна хорошая моторика.