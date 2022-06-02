По результатам прокурорской проверки на подрядчика, строящего новую школу в Коврове, завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в региональной прокуратуре 2

По результатам прокурорской проверки на подрядчика, строящего новую школу в Коврове, завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в региональной прокуратуре 2 июня. Компания ООО «Айди Партнер» должна была построить новую школу на 1100 мест в рамках реализации нацпроекта «Образование». После расторжения контракта стройфирма получила более 61 млн рублей за работу, которую