Купальный сезон во Владимире начнется на две недели позднее, чем во Владимирской области. В МЧС сообщали, что некоторые муниципалитеты, оставшиеся без пляжей в первый день лета, задержались

Купальный сезон во Владимире начнется на две недели позднее, чем во Владимирской области. В МЧС сообщали, что некоторые муниципалитеты, оставшиеся без пляжей в первый день лета, задержались с подачей деклараций-заявок. Городские власти объясняют задержку прохладным маем, из-за которого вода сейчас на 5-7 градусов холоднее нужной нормы. Во Владимире планируется организовать четыре места для купания: на водоемах