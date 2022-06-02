Жители Юрьевца внесли свои предложения по обустройству сквера «Гвардейский». Инициативная группа встретилась с чиновниками в здании территориального управления микрорайона. Среди

Жители Юрьевца внесли свои предложения по обустройству сквера «Гвардейский». Инициативная группа встретилась с чиновниками в здании территориального управления микрорайона. Среди внесенных предложений – обустроить в будущем сквере сцену для проведения праздников. Наталья Козлова, жительница микрорайона Юрьевец Нужно сделать площадку, где будут проходить вот эти праздники. Привозили сцену, там были, значит, выступления. Вот эта площадка должна