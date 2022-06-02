Появление певицы Ольги Серябкиной на премии телеканала RU.TV привлекло внимание народа. Дело в том, что артистка вышла на красную дорожку в откровенном наряде, который лишь подчеркнул изъяны ее тела.

Появление певицы Ольги Серябкиной на премии телеканала RU.TV привлекло внимание народа. Дело в том, что артистка вышла на красную дорожку в откровенном наряде, который лишь подчеркнул изъяны ее тела.Ольга Серябкина вышла к папарацци в синтетическом бюстгальтере от купальника, на котором виднелись пятна, похожие на кровяные потеки. Звезда предпочла скрыть ноги юбкой, чей материал больше напоминал шторы. Однакопоправившаяся во время беременностиартистка не стала прятать жировые складки на животе. В Сети называют образ экс-солистки группы SEREBRO как минимум странным."Осуждать женское тело после родов – последнее дело, – вступилась за Серябкину блогер Татьяна Семенова, – Ольга до сих пор полностью не восстановилась, но это не повод перестать любить себя и скрывать от других людей несовершенства своего тела. Они есть у всех, и это вполне естественно".По словам Семеновой, женщина после родов "сталкивается с огромными трудностями": например, гормональными сбоями, дефицитом важнейших витаминов и микроэлементов, лишним весом, послеродовой депрессией и так далее. "Это ее тело, и именно оно подарило ей прекрасного малыша. Телу надо сказать спасибо, а не осудить его по всем параметрам", – считает блогер.При этом сам наряд Ольги Серябкиной Татьяна тоже считает странным. Мол, стилисты явно вдохновлялись "Русалочкой". "Можно, конечно, было подобрать что-то лаконичное. Но это всего лишь некоторая формальность. Но ведь куда более важен ни ее наряд, а она сама, как личность", – добавила Семенова.