Американские санкции вводятся также в отношении ООО Севергрупп, Nord Gold и 16 других предприятий. Об этом сообщает .
Помимо этого, под действие ограничительных мер попали физические лица. Речь ..
Американские санкции вводятся также в отношении ООО "Севергрупп", Nord Gold и 16 других предприятий. Об этом сообщает .
Помимо этого, под действие ограничительных мер попали физические лица. Речь идет о представителе российского МИД Марии Захаровой, вице-премьере Дмитрии Григоренко и главе Минстроя России Иреке Файзуллине, пишет .