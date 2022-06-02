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<a href="https://33live.ru/novosti/02-06-2022-ne-opyat-a-snova-ssha-vveli-sankcii-protiv-16-rossijskix-kompanij.html" target="_blank">Не опять, а снова: США ввели санкции против 16 российских компаний</a> - Американские санкции вводятся также в отношении ООО Севергрупп, Nord Gold и 16 других предприятий. Об этом сообщает . Помимо этого, под действие ограничительных мер попали физические лица. Речь ..