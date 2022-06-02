Продолжает штурмовать мото Олимп. Семилетняя владимирская спортсменка Марта Чернова приняла участие в крупных мотогонках на столичном картодроме. Девочка выступала в детских заездах, в

Продолжает штурмовать мото Олимп. Семилетняя владимирская спортсменка Марта Чернова приняла участие в крупных мотогонках на столичном картодроме. Девочка выступала в детских заездах, в двух классах «минимото» и «минимотард 50». Это виды гонок по кольцевому треку. В гонке на «минимото» удалось не всё, но Марта проявила характер и даже после падения смогла догнать соперников. В итоге