Год назад отделка была в половине таких квартир.

Год назад отделка была в половине таких квартир.Наличие отделки в квартире напрямую зависит от ее габаритов. Чем меньше жилье, тем больше шансов, что оно будет продаваться с предчистовой или полной отделкой.Так, в жилых комплексах в старых границах Москвы наибольшую долю объектов с отделкой – 76% – составляют студии. Из всех «однушек» с отделкой предлагаются 72%, из «двушек» – 66%. Доля же трехкомнатного жилья с отделкой составляет всего 59%.Интересно, что доля лотов с предчистовой отделкой не зависит от комнатности жилья и составляет около 18%. Принципиально различается количество квартир с полной отделкой.В новостройках Новой Москвы ситуация похожая. Доля студий с отделкой составляет 75%, однокомнатных квартир – 67%, «двушек» – 57% и «трешек» – 58%.Зависимость наличия отделки от площади квартиры – это реакция застройщиков на спрос покупателей. Практика показывает, что, чем больше размер жилья, тем чаще покупатели ищут лоты со свободной планировкой и собираются заниматься ремонтом самостоятельно.