Сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» провели акцию "Детская энергобезопасность" для воспитанников школы олимпийского резерва по художественной гимнастики г. Владимира. Уроки ..

Сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» провели акцию "Детская энергобезопасность" для воспитанников школы олимпийского резерва по художественной гимнастики г. Владимира.Уроки детской энергобезопасности стали частью ежегодного фестиваля художественной гимнастики "МАЙЯ", который прошел в честь Дня защиты детей. Более ста девочек от 7 до 10 лет подготовили свои уникальные номера и продемонстрировали их на суд экспертного жюри. Волновались все: и спортсменки, и их тренеры, и зрители, и даже Теплослав, который пришел поддержать выступающих.Энергетики стали желанными гостями фестиваля и приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей, отметив всех участниц памятными подарками.Дмитрий Юдин, директор "СШОР"№5 отметил: «Наши друзья, коллеги из компании «Т Плюс» устроили для наших детей настоящий праздник, который им надолго запомнится познавательными уроками. Подарили детям подарки и хорошее настроение. Совместно с администрацией города оказали большое содействие в проведении фестиваля».После награждения специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» устроили для юных спортсменок веселый и полезный праздник. В игровой форме, с танцами, играми, викторинами провели для ребят урок энергобезопасности. Доступно и просто объяснили, что нельзя делать, как обращаться с электроприборами, и как правильно вести себя вблизи опасных энергообъектов. Праздничного настроения добавили воздушные шарики, шоу мыльных пузырей и салют из конфетти.Акция «Детская энергобезопасность» уже стала традиционной. В компании считают, - важно помнить о том, что детям нужна защита, поэтому для них необходимо проводить такие уроки безопасности.