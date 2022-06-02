На компанию завели уголовное дело.

В Коврове на подрядчика, который начинал завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства при строительстве объекта. Установлено, что компания «Айди Партнер», с которой расторгнут контракт, получила 61 млн рублей. Однако выполненные работы проведены не в полном объёме и некачественно, а сумма выплат завышена. В результате по материалам проверки заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.Добавим, что 2 июня прокурор Владислав Малкин посетил площадку, на которой возводится учреждение. Он потребовал от нового подрядчика - ООО «Ремстройгарант» качественного выполнения работ в соответствии с установленными .Новая школа в микрорайоне Салтаниха строится в рамках национального проекта «Образование». К новому зданию заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также возле учреждения появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола. Объект должен состоять из 44 классов.