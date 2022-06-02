Владимирские следователи ищут злоумышленника, который в Муроме убил 44-летнего мужчину, выстрелив в него в упор.

17 ноября прошлого года около 22 часов у магазина «Магнит» на улице Мечтателей в Муроме неизвестный выстрелил в упор в 44-летнего мужчину, который от полученного ранения скончался.«Изъята видеозапись с фиксацией изображения предполагаемого преступника. Следственные органы просят оказать помощь в установлении его личности», - обращается Следственное управление России по Владимирской области.Очевидцев произошедшего и всех, кто может помочь, просят сообщить по телефонам 8 (49234) 4-42-29, 9-91-56, 9-91-71.