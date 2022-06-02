Проблема занятости и трудоустройства людей с инвалидностью очень актуальна в современном обществе.

Во Владимирской области представители центров занятости населения по инициативе Департамента труда и занятости населения в рамках модернизации службы занятости федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» освоили навыки эффективной коммуникации при содействии в трудоустройстве лицам с особенностями здоровья и инвалидностью.Проблема занятости и трудоустройства людей с инвалидностью очень актуальна в современном обществе. Работа позволяет каждому гражданину осознавать свою индивидуальность, чувствовать себя полноценной частью современного общества.«Обратившись в службу занятости населения, инвалид может получить бесплатно целый набор государственных услуг и сервисов, способствующих его трудоустройству. Взаимодействие с гражданами данной категории имеет определенные особенности. Клиентоцентричность - один из важнейших навыков, необходимых современному карьерному консультанту. Чем лучше специалист понимает пожелания клиента, тем больше шансов, что соискатель успешно трудоустроится», - пояснил директор Департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.В течение недели специалисты по взаимодействию с инвалидами из 17 региональных центров постигали азы коммуникативной компетентности, учились как правильно взаимодействовать, выстроить беседу с человеком, имеющим те или иные особенности здоровья, обсуждали вопросы производственной адаптации инвалидов и учились как решать конфликтные ситуации.