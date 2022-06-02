Жителя Суздаля и его взрослую дочь обвиняют в выращивании конопли в своей теплице. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в региональной прокуратуре 2 июня. По версии следствия, отец

Жителя Суздаля и его взрослую дочь обвиняют в выращивании конопли в своей теплице. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в региональной прокуратуре 2 июня. По версии следствия, отец посеял семена в теплице и вместе с дочкой ухаживал за растениями. Затем мужчина собрал «травку», измельчил и хранил дома. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД по Суздальскому району, когда