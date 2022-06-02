В Докучаевск также отправятся представители Белого дома, которые оценят масштабы разрушений и спланируют восстановление инфраструктуры.

Владимирская область отправила на Донбасс ещё 35 тонн гуманитарной помощи. Средства на закупку товаров при поддержке властей собрал коллектив арматурного завода «Гусар» в Гусь-Хрустальном.Продуктовые наборы, вода, предметы личной гигиены и детские игрушки будут доставлены в социальные учреждения Донецка и Докучаевска.Как рассказал гендиректор завода Дмитрий Березкин, предприятие хочет помочь госпиталю, детскому дому, дошкольным учреждениям Докучаевска.В компании отметили, что это первый конвой. В скором времени на территорию ДНР отправится ещё один груз. В Докучаевск также отправятся представители Белого дома, которые оценят масштабы разрушений и спланируют восстановление инфраструктуры.