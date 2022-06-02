Сейчас вода прогрелась примерно до 12-15 градусов.

Во Владимире старт купального сезона перенесли на 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Причина - майские заморозки. Сейчас вода прогрелась примерно до 12-15 градусов. Оптимальным для купания считается 20-22 градуса выше нуля.Места для массового отдыха горожан, оборудованные спасательными постами и необходимой инфраструктурой, будут подготовлены на водоемах Семязино, Содышка, Глубокое, реке Клязьме.Дно обследуют водолазы, которые очистят его от растений, коряг, камней, стекла и другого мусора. Сотрудники МЧС освидетельствуют все городские пляжи, а Роспотребнадзор подготовит заключения о соответствии рекреационных зон СанПиНам.На основании этих заключений на водоемах будет поднят либо жёлтый флаг - купание разрешено, либо чёрный - запрещено.Напомним, что в случае возникновения происшествий на воде следует звонить по номеру 122.