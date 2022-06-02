Платёжный документ является картой системы «Мир». Годовой лимит составляет пять тысяч рублей.

Вход во владимирский планетарий и Городской Дворец культуры для студентов и школьников стал бесплатным. Посетить учреждения теперь можно по «Пушкинской карте».Платёжный документ является картой системы «Мир». Годовой лимит составляет пять тысяч рублей. Баланс нельзя пополнить самостоятельно. Деньги раз в год зачисляет государство. Остаток на следующий год не переносится.Доступные по карте мероприятия опубликованы на сайте «PRO.Культура.рф» в разделе «Афиша. Пушкинская карта» или в мобильном приложении «Госуслуги Культура».Добавим, что подростки в возрасте от 14 до 22 лет также могут посетить «Выставочные залы», музей «Старая аптека», «Мемориальную мастерскую Б.Ф. Французова» и театр «Разгуляй».