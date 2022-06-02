Владимирская полиция нашла и оштрафовала водителей, в середине мая устроивших дрифт в центре города у Золотых ворот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Видео с опасными

Владимирская полиция нашла и оштрафовала водителей, в середине мая устроивших дрифт в центре города у Золотых ворот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Видео с опасными маневрами тюнингованной Toyota Chaser прогремело по городским соцсетям в середине мая. Вечером 15 числа водитель начал кружиться на дороге вокруг памятника Золотые ворота, собирая внимание всех прохожих. «По