Они незаконно заработали более 3 млн рублей.
Во Владимире осудят банду автоподставщиков. Семерых жителей областного центра обвиняют в организации постановочных дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пятерым участникам группы инкриминируют мошенничество, ещё двум - покушение на мошенничество.
Всего сообщники организовали пять ДТП и получили от «Росгосстраха» свыше трех миллионов рублей, а от компании «АльфаСтрахование» - 180 тысяч.
Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения.