Они незаконно заработали более 3 млн рублей.

Во Владимире осудят банду автоподставщиков. Семерых жителей областного центра обвиняют в организации постановочных дорожно-транспортных происшествий.Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пятерым участникам группы инкриминируют мошенничество, ещё двум - покушение на мошенничество.Всего сообщники организовали пять ДТП и получили от «Росгосстраха» свыше трех миллионов рублей, а от компании «АльфаСтрахование» - 180 тысяч.Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения.