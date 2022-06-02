Полный список категорий граждан, а также перечень документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи, размещены на сайте департамента юстиции.

Жителям Владимирской области окажут бесплатную юридическую помощь. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Полный категорий граждан, а также перечень документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи, размещены на сайте департамента юстиции. Среди них – инвалиды, малообеспеченные, дети-инвалиды, дети-сироты и другие.Юристы проконсультируют жителей региона, помогут составить заявления, жалобы, ходатайства и другие правовые документы.«Например, граждане могут обратиться по вопросам усыновления, совершения и оспаривания сделок с недвижимостью, взыскания алиментов», - уточнили власти.Приводим полный список адвокатских контор Владимирской области, в которые можно обратиться: