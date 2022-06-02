Объекты смонтируют в 2022-2024 годах.

Во Владимирской области на М-7 в 2022-2024 годах появятся 12 надземных пешеходных переходов. Они заменят аварийные «зебры» и обезопасят движение транспорта по федеральной трассе.Как рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород», быстровозводимые модульные надземные переходы позволят исключить аварии с наездами на людей.«В 2022 году объект смонтируют на 160-ом километре в Ворше. В 2023 - 128-ом у поворота на Ючмер,», - уточнили дорожники.Конструкции оборудуют освещением, видеонаблюдением, подъёмными платформами и пандусами для инвалидов. При необходимости модуль можно разобрать и переместить на другой участок автомагистрали.