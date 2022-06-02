Прожиточный минимум во Владимирской области с 1 июня вырос на 1 909 рублей и теперь составляет 13 501 рубль. Врио губернатора региона Александр Авдеев подписал постановление. С первого дня лета

Прожиточный минимум во Владимирской области с 1 июня вырос на 1 909 рублей и теперь составляет 13 501 рубль. Врио губернатора региона Александр Авдеев подписал постановление. С первого дня лета гарантированный минимум составляет: Для работающих – 14 717 рублей; Для детей – 13 097 рублей; Для пенсионеров – 11 612 рублей. Таким образом, с лета