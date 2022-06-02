Порывы ветра усилятся до 15-17 метров в секунду.

Во Владимирской области 2 июня ожидается гроза с дождём и градом. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16 часов до конца дня местами ожидается гроза с дождём и градом. Порывы ветра усилятся до 15-17 метров в секунду.Напоминаем, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ДТП, а также нарушения в работе системы ЖКХ.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 или 112.