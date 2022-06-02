Напомним, что временно «заморозить» оплату кредитов компании могут лишь в случае если договор оформлен до 1 марта. Физическим лицам отсрочка предоставляется только при 30%-ом падении доходов.

Во Владимирской области начиная с марта отсрочка по кредитам предоставлена 373 малым и средним предприятиям. По закону о кредитных каникулах реструктурировано 325 займов на сумму 2,7 млрд рублей. При этом востребованность меры поддержки бизнеса упала в два раза.«Бизнес адаптируется к новым условиям жизни. Спрос на кредитные каникулы снижается. В апреле поступило практически в два раза меньше заявок, чем в марте. Это объясняется снижением ключевой ставки и активизацией льготных программ кредитования», — подчеркнула управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Что касается рядовых владимирцев, то отсрочку по платежам получил 261 человек на сумму 96,7 млн рублей. Помощь по банковским программам получили 1 630 жителей региона на сумму 557,4 млн рублей.«В большинстве случаев банки идут навстречу и удовлетворяют заявки на кредитные каникулы», — добавила Калашникова.Напомним, что временно «заморозить» оплату кредитов компании могут лишь в случае если договор оформлен до 1 марта. Физическим лицам отсрочка предоставляется только при 30%-ом падении доходов.