За последние сутки во Владимирской области выявили 31 случай заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12 человек. Столько же, сколько и днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявили 31 случай заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12 человек. Столько же, сколько и днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 847. В лидерах по приросту Ковров – 7 заболевших за сутки. На втором месте расположился Владимир и Гусь-Хрустальный