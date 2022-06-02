Вячеслав Володин напомнил, как США строили демократию в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии и Югославии.

Вячеслав Володин напомнил, как США строили демократию в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии и Югославии.На днях американский лидер Джо Байден обозначил цели Вашингтона относительно Киева. Он заявил, что США хотят, чтобы Украина была "демократической, независимой, суверенной и процветающей" страной.Ливия, Ирак, Афганистан, Сирия, Югославия – это государства, которым пытались навязать демократию по американскому образцу. Сегодня весь мир понимает, к каким последствиям привела внешняя политика США. По мнению председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, ни одна из этих стран не выиграла от вмешательства Белого дома в их внутренние дела.Он подчеркнул, что эффект получился ровно противоположным. США фактически погрузили некогда развивающиеся страны в хаос и разруху. Граждане этих государств, по словам парламентария, столкнулись с гуманитарной катастрофой.Спикер Госдумы напомнил, что после государственного переворота 2014 года киевским режимом восемь лет фактически руководили американские советники и инструкторы. По его словам, за это время США могли сделать Украину демократической, независимой, суверенной и процветающей страной."Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России", – заявил Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что Украина обладала огромным потенциалом, однако вместо развития страну попросту грабили. В Незалежной закрывали оппозиционные СМИ и даже убивали независимых журналистов. Председатель ГД уверен, что коррумпированные власти все это время даже не думали о простых украинцах.