8-летний Алексей Гулин из Коврова разделил первое место в номинации среди участников от 6 до 8 лет с Тимофеем Петровым из Забайкальского края. Ежегодный Всероссийский конкурс детского

8-летний Алексей Гулин из Коврова разделил первое место в номинации среди участников от 6 до 8 лет с Тимофеем Петровым из Забайкальского края. Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа», проводимый ведомством совместно с Общественным советом при МВД России, побил рекорд по количеству участников за 9 лет его существования. По итогам голосования, состоявшегося в