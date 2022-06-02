Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

Во Владимире увеличили площадь территорий, за которые отвечают собственники домов и зданий. Решение принял горсовет.Проект благоустройства выставляли на общественные обсуждения. За пять лет, которые прошли с момента внесения последних изменений, накопилось много актуальных правок.Скорректированы требования к уборке ТКО, также парламентарии оставили возможность установки заборов. Изменились требования к шлагбаумам. Владельцам домов и зданий добавили 10 метров прилегающей территории, которую они, УК или ТСЖ обязаны содержать. Теперь её нужно будет убирать от мусора. Это касается газонов, тропинок, площадок, автостоянок и так далее.Власти добавили, что материальное участие собственников дома в содержании прилегающих территорий прописано в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления».Новые правила вступят в силу с 1 сентября.С текстом проекта изменений можно ознакомиться по .