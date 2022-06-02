Иск к собственнице квартиры подала управляющая компания.

В Муроме суд признал незаконным остекление балкона. Иск к собственнице квартиры подала управляющая компания.Во время разбирательств выяснилось, что конструкция установлена без соблюдения порядка, предусмотренного Жилищным кодексом, без согласования с «управляшкой», надзорными службами, а также с нарушением правил эксплуатации жилого фонда.«Из-за незаконной перепланировки нарушен архитектурный облик дома. А сами надстройки угрожают жизни и здоровью людей», - пришли к выводу в горсуде.Женщину обязали демонтировать козырёк и стекло на лоджии.