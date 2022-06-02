Из незаконного оборота изъято 1 490 литров водки, коньяка и вина, а также 10 590 пачек сигарет. Общая стоимость контрабандной продукции оценивается в 1,9 млн рублей.

Во Владимире сотрудники ФСБ изъяли у 43-летнего «бизнесмена» крупную партию поддельных сигарет и алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В 2021 году мужчина купил спиртное и табак без акцизных марок. «Левый» товар он намеревался продать на территории 33-го региона. Однако в конце мая горе-коммерсанта задержали.Из незаконного оборота изъято 1 490 литров водки, коньяка и вина, а также 10 590 пачек сигарет. Общая стоимость контрабандной продукции оценивается в 1,9 млн рублей.По материалам УФСБ полиция уже возбудила уголовное дело. Расследование продолжается.