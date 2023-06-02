Не уж и не гадюка - кто же? Жители Гусь-Хрустального активно обсуждают видео необычного существа....

Не уж и не гадюка - кто же? Жители Гусь-Хрустального активно обсуждают видео необычного существа.Некоторые комментаторы предполагают, что на кадрах вовсе не змея - а безногая ящерица. И они правы. Биолог Руслан Жуков рассказал Вестям, что это безобидная ломкая веретЕница. Судя по окрасу, самец. Самки более медного оттенка. Как и все ящерицы, веретЕница может отбрасывать хвост, питается червями и личинками.- Ящерица эта живородящая, откладывает капсулы, не шипит, не кусается, очень милое животное.Странные, причудливые, пугающие. Руслан Жуков прогулялся вместе с нашей съемочной группой по лесу и рассказал об интересных видах, обитающих в нашем регионе. Репортаж смотрите уже завтра, в Субботнем выпуске с Татьяной Воронцовой.