1 июня во владимирском реабилитационном центре состоялся праздник для детей и их родителей. Во...

1 июня во владимирском реабилитационном центре состоялся праздник для детей и их родителей.Во владимирском реабилитационном центре состоялся праздник для малышей и их родителей. Поздравить ребят пришли и действующие военнослужащие.Василий Коробов:- Ты проходишь через разные мучения. Ты защищаешь Родину для мирных жителей. Чтобы мы спокойно спали под мирным небом.Такие письма наши бойцы получают тысячами. По словам действующего капитана мотострелковых войск, трогательными посланиями заклеены все блиндажи. Они для солдат - как обереги.Денис, военнослужащий:- Взрослые дядьки до 40 лет и со слезами на глазах читаем. Один сядет, вслух прочитает всем. Потом снова грустинки захочется, еще почитаем.Особое внимание в День защиты детей - семьям и детям участников специальной военной операции. В регионе открылся филиал государственного фонда "Защитники Отечества".Светлана Никитина, руководитель регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества":- Очень хороший день. Добрый. Веселый. И кто, как не мы, оказывающие заботу, внимание и помощь нашим ветеранам должны проводить этот день вместе?Фонд создан по инициативе президента Владимира Путина. Он будет оказывать социальную, юридическую и медицинскую помощь ветеранам боевых действий и семьям бойцов, погибших в ходе СВО.Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения Владимирской области:- Самое главное, чтобы мы, родители, знали и помнили, что дети сегодня - наше счастье и будущее. Будущие защитники России.- И всех с праздником. А детям просто счастливого лета и солнечных дней.- Семечки, семечки. В мешке принес их Сенечка.С юмористической песней "Семечки" для ребят и родителей из социально-реабилитационного центра во Владимире выступил детский коллектив "Усладики".Никита Миронов, участник творческого коллектива "Усладики":- Не нужен ей такой жених, который грызет семечки. В ее сердце - одна шелуха. Вот в этом юмор.Впереди у ребят - лето, длинные каникулы. Самая беззаботная пора.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".