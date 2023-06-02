Площадь объекта составит 100 тысяч квадратных метров.

В Собинском районе 5 июня состоится закладка камня на месте строительства логистического комплекса Wildberries. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.В мероприятии примут участие Александр Авдеев и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук.Напомним, что власти с компанией договор аренды земли для возведения Центра в Воршинском сельском поселении ещё в 2022 году. Площадь объекта составит 100 тысяч квадратных метров. Количество рабочих мест: 5000. Объём вложений превысит 7 млрд рублей.За время реализации проекта доходы регионального бюджета должны составить почти 6,4 млрд рублей.