Губернатор Александр Авдеев и первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак осмотрели региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Губернатор Александр Авдеев и первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак осмотрели региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба областного правительства. Руководители оценили оснащение фонда, пообщались с сотрудниками, участниками спецоперации и их семьями.По словам губернатора, перед специалистами поставлена задача самим находить тех, кому нужна помощь, собирать необходимые документы и разбирать отдельно каждую конкретную ситуацию. Деятельность Фонда дополняет действующую в регионе систему льгот.Филиалы Фонда создали во всех регионах страны. Они начали работу с 1 июня. Необходжимую помощь оказывают психологи, эксперты в медицине и реабилитации, специалисты по социальной адаптации, обучению и трудоустройству.Напомним, ранее во Владимире погибшего в СВО генерала Кутузова.