Наследница поделилась деталями самочувствия борющегося с деменцией актера.

Наследница поделилась деталями самочувствия борющегося с деменцией актера.Год назад весь мир поразилась новость о том, что звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис неизлечимо болен. У знаменитого актера диагностировали лобно-височную деменцию. Из-за болезни Уиллис перестал сниматься в кино, и теперь его многочисленным поклонникам только и остается, что с тревогой следить за новостями о его состоянии.К счастью, этот тяжелый этап киноактер проходит не один. Помимо фанатов по всему миру, его поддерживают коллеги и близкие люди. Не секрет, что Брюс Уиллис может похвастаться большой и крепкой семьей. К своим 68 годам актер воспитал пятерых дочерей от двух браков, а недавно впервые стал дедушкой. Долгожданную внучку знаменитости подарила старшая дочь Румер от первой жены Деми Мур.После таких радостных новостей публика еще больше обеспокоилась самочувствием Уиллиса. Одна из наследниц актера, 29-летняя Таллула, поспешила успокоить общественность и рассказала, как чувствует себя ее знаменитый отец сейчас.напоминает, что в свое время ТаллулаУиллис до последнего не верила в проблемы со здоровьем у родителя. А теперь девушка старается надеяться на лучшее и быть с отцом как можно больше. Дочь утверждает, что актер все еще ее узнает и оживляется, когда она появляется в комнате. По словам Таллулы, сейчас ее звездный отец преимущественно находится на первом этаже дома.